03 Октября 2022
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Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Трое несовершеннолетних детей Кадырова собрались в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что трое его 14-16-летних детей вскоре отправятся в зону специальной военной операции.

"Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО", - написал в своем Telegram-канале Кадыров, уточнив, что не шутит.

Пришло время, считает глава Чечни, его детям показать себя в реальном бою, и это их стремление Кадыров "только приветствует".

"Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - написал Кадыров.

Теги: Ахмат-Хаджи Кадыров, Рамзан Каджыров, дети, СВО



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