03 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские военкоматы вернули домой более 100 мобилизованных граждан

Более 100 жителям Свердловской области, получившим повестку, удалось избежать мобилизации и вернуться домой. Об этом Накануне.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. При этом она отметила, что эти граждане не могут считаться ошибочно мобилизованными, поскольку, по имеющимися у военкомата документам, подлежали призыву.

Омбудсмен отметила, что все возвращенные граждане имели ту или иную причину, которая не позволяла им отправиться на территории проведения спецоперации. У кого-то на иждивении остались дети, кто-то получил травмы, у кого-то болеют родственники. Такие данные не содержались в имеющихся документах, а потому мужчин сразу вернули домой. Число же тех, кого можно назвать "ошибочно мобилизованными" пока не определено. К ним можно отнести граждан, кому по определению не могла прийти повестка.

"Ошибочно" - скажет военкомат. Кого-то мы просто отпустили, зная, что там умирающая мама в данный момент или еще что-то. Повестка должна прийти к каждому, но важно отметить самое главное: например отец одиночка - у него умерла жена в прошлом году, но он в военно-учетную карту в военкомате эти изменения не внес и, естественно, его призвали. Когда до военкомата вовремя донесена информация, то человека не призывают, но если кто-то хочет, чтобы таких вопросов в принципе не было - всех просим, пожалуйста, состояние инвалидности, которое получил человек, изменения в семье (четвёртый ребенок родился или жена им беременна): все это надо указывать заранее, потому что военкомат в спешке порой действует, и бывают такие случаи", - отметила мерзлякова.

Напомним, о том, что все ошибочно мобилизованные уральцы будут возвращены домой, об этом еще на прошлой неделе рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. По его словам, в регионе уже встречались такие случаи, и каждый из них решается индивидуально.

Также военком высказался о сроках мобилизации. Ранее и.о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков сообщил, что "первая волна" мобилизации на Среднем Урале якобы должна закончиться примерно 4 октября.

Теги: мобилизация, отсрочка, военкомат



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