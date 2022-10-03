Собчак оценила возможное возбуждение против нее дела за интервью о якобы коррупции на ММКФ

Теледива Ксения Собчак в своем Telegram-канале высказалась о возможном возбуждении против нее уголовного дела.

"На допросе мне действительно задавили странные вопросы. Например, "не договаривались ли вы заранее с Виталием Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?". Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры", - написала Собчак.

Добавить к этому ей оказалось нечего, кроме "горькой шутки о том, что и тут она – не как все.

"Пока мои коллеги ходят под "уголовкой" за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру. Ну ок. Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране", - написала Собчак.

Ранее стало известно, что Собчак может стать фигуранткой уголовного дела о клевете. Впрочем, речь не о простом частном имидже: дело предполагается возбудить по статье 207.3 УК РФ. Эта статья была введена в Уголовный кодекс депутатами Госдумы в марте, она предусматривает до трех лет лишения свободы. Правда, она предполагает наказание за фейки о действиях федеральных властей за рубежом. Каким образом к ним относится информация об организаторах кинофестиваля, неизвестно.

До этого полиция завела уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского. Его объявили в розыск. Заявление на Манского написал режиссер Никита Михалков. Собчак проходила по этому делу свидетелем: в эфире ее передачи на YouTube Манский сделал заявление о возможной коррупции на Московском международном кинофестивале. Он заявлял о том, что якобы на ММКФ "воруют не меньше 85% бюджета".