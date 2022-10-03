Профильный комитет СФ поддержал законы о вхождении в состав России четырех новых регионов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законы о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав России.

Ожидается, что законы будут завтра одобрены в Госдуме, а в среду, 5 октября, в Совете Федерации.

В воскресенье Конституционный суд РФ (КС) опубликовал четыре постановления, которыми признал международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей соответствующими Конституции. Главным мотивом для подписания этих документов КС посчитал спасение жизней жителей четырех регионов, ведь "жизнь человека — это самое святое на Земле", пояснил журналистам председатель суда Валерий Зорькин. Вечером того же дня президент внес эти договоры на ратификацию в Госдуму вместе с четырьмя законопроектами о присоединении к России новых субъектов.