ВСУ пытаются прорвать оборону в районе Кременной – представитель народной милиции ЛНР

Вооруженные силы Украины пытаются организовать наступление в районе города Кременная в ЛНР, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко 3 октября в эфире телеканала "Соловьев Live".

"После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо. Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но наши герои справляются с задачами на данный момент", — сообщил Марочко.

По словам офицера, идут регулярные обстрелы Кременной, ставшей сегодня вновь прифронтовым городом.

"К сожалению, Кременная вновь стала таким прифронтовым населенным пунктом, действительно обстреливается регулярно из всех видов и типов вооружения со стороны вооруженных формирований Украины. Несмотря на это, люди в Кременной есть, они никуда не делись, сейчас большая часть из них опять сидит в подвалах, как это и было при освобождении данного населенного пункта", - добавил Марочко.