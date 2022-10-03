Ситуация на границе России и Грузии стабилизировалась

Ситуация на пункте пропуска через российско-грузинскую границу "Верхний Ларс" в Северной Осетии стабилизировалась, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Очередь легковых транзитных машин отсутствует", - сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики, его цитирует "Интерфакс".

Он добавил, что за прошедшую неделю через "Верхний Ларс" госграницу в обоих направлениях пересекли 19,7 тыс. единиц автотранспорта, 69,5 тыс. человек.

Напомним, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел в регионе режим повышенной готовности. Документом, в частности, ограничен доступ транспортных средств на территорию республики. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу Российской Федерации и Грузии.