03 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

ЦБ уходит от плавающего курса рубля, зависящего только от рынка

Банк России объявил о введении новых инструментов при установлении курса рубля к другим валютам. Теперь курс нельзя будет назвать однозначно плавающим, то есть зависящим исключительно от рынка, за что всегда так ратовала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Теги: центральный банк, курс рубля, плавающий курс, рынок



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