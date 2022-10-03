ЦБ уходит от плавающего курса рубля, зависящего только от рынка

Банк России объявил о введении новых инструментов при установлении курса рубля к другим валютам. Теперь курс нельзя будет назвать однозначно плавающим, то есть зависящим исключительно от рынка, за что всегда так ратовала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.