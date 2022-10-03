В Херсонской области не определились со статусом украинского языка

Власти Херсонской области пока не принимали решения по статусу украинского языка в регионе после вхождения в состав РФ, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Пока еще не принимали решения никакого", - сказал он ТАСС.

Ранее стало известно, что украинский язык не получит статус официального в Запорожской области. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так сенатор прокомментировал заявление члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова. Тот ранее заявил, что украинский язык в регионе запрещать не будут, он может остаться в статусе официального по примеру Крыма.