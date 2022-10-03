После Елани министр территориальной безопасности Прикамья едет в Тюмень проверить условия мобилизованных

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов посетит Тюмень, чтобы проверить условия размещения мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью, опубликованном в telegram-канале администрации Перми "Компрос", передает корреспондент Накануне.RU.

Махонин заявил, что вчера в рамках визита в Москву разговаривал с губернатором Тюменской области Александром Моором, обсудил, как обеспечивается размещение прикамцев и отметил что "там организовано все хорошо, на самом высоком уровне".

Возникшие в Свердловской области сложности с размещением губернатор объяснил тем, что в последний раз мобилизация была в годы Великой Отечественной войны.

"Мы должны просто понимать, что процесс мобилизации в нашей стране с 40-х годов не проводился. Естественно, есть много шероховатостей, есть много проблематик, которые нужно будет организовывать. Сегодня мы с главным военкомом Пермского края тоже об этом говорили. Я им говорил о том, что первые эшелоны пермяков отправить было достаточно проблематично. Со вторыми эшелонами система была уже более налажена. Но при этом хочу сказать, что когда большая масса людей на месте размещения, это Свердловская область, могли возникнуть определенные сложности. Сейчас эти сложности преодолены. Мы четко понимаем, что люди сытые, в тепле, у них проходит процесс боевого слаживания, подготовки. И мы будем дальше следить за этим. Сейчас уже идет работа для того, чтобы дополнительно обеспечить людей обмундированием, у кого его нет. Имеется в виду, рекомендовано военкомату, что может быть сверху от того, что обеспечило государство. Это те же самые спальные мешки, пенки, дополнительное оборудование. Мы работаем с предприятиями, в скором будущем это все тоже обеспечим. Сделаем так, чтобы люди имели все необходимое. Хотя еще раз подчеркну , что сейчас все обеспечены тем, что предусмотрено по законодательству", - заявил Махонин.

Напомним, ранее мобилизованные жители Лысьвы пожаловались на переполненный пункт сбора. Сообщалось, что мужчины ожидают своей очереди по несколько часов, спят на полу в обнимку с вещами и буквально занимают каждый метр здания.

Еще в одном видео мобилизованные из Березников сообщали что их, якобы бросили ночевать в поле. Однако власти Прикамья эту информацию отрицали, ссылаясь на командира части. Позднее, по данным СМИ, автора видеоролика задержала военная полиция. Readovka со ссылкой на Минобороны сообщало, что с мужчиной просто провели беседу, в которой разъяснили все вопросы. Сейчас он, по данным военного ведомства, определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий.