03 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В России сравнялось число сторонников мирных переговоров и продолжения военной операции – опрос

В России практически сравнялось число сторонников мирных переговоров и продолжения военной операции на Украине. Это подтверждает очередной соцопрос – на этот раз от исследовательской компании Russian Field.

По сравнению с первой волной исследования, проведенной в конце июля, доля выступающих за мирные переговоры увеличилась на 6% и составила 44%. На те же 6% сократилось число сторонников военной операции – до 46%.

Гипотетическое решение Путина о мирном соглашении и остановке военной операции поддержали бы 75% респондентов (+10% к июлю), 18% не поддержали бы (-10% к июлю).

При этом сторонников военного наступления на Киев готовы поддержать 60% респондентов, 28% его не поддержат.

75% опрошенных одобряют деятельность Путина, 18% не одобряют. Более половины (63%) опрошенных одобряют деятельность Сергея Шойгу, 21% не одобряют.

Теги: соцопрос, россияне, мирные переговоры



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