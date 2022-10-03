Сенаторы от новых территорий РФ могут начать работу 19 октября

Сенаторы от новых регионов РФ могут начать работу в Совете Федерации с 19 октября, передает РИА Новости со ссылкой на источник в палате.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко говорила, что в ближайшие дни в СовФед могут прийти восемь новых сенаторов от присоединенных к России территорий.

Каждый субъект будут представлять два человека. "Сейчас уже изготавливаются флаги новых субъектов России. Я рада, что к нам в Совет Федерации придут восемь новых сенаторов", — заявила спикер палаты эфире "Россия 24".

Между тем, в Госдуме сообщили, что довыборов депутатов, представляющих новые территории, проводиться не будет до плановых выборов.