Все оказались вменяемы. Дело о похищении и сожжении отца собственным сыном отправлено в Свердловский облсуд

На Урале завершилось расследование в отношении четырех жителей Верхней Пышмы, которые похитили и заживо сожгли отца одного из них. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, дело с обвинительным заключением передали в Свердловский областной суд. Всех четверых обвиняют в п. "в" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В пресс-службе СКР по региону добавили, судебная психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемые полностью вменяемы и осознавали характер совершаемых ими действий.

"Сотрудниками Следственного комитета проведены проверки показаний обвиняемых на месте, допрошено несколько десятков свидетелей, осуществлено несколько осмотров мест происшествия, обыски, осмотры изъятых вещественных доказательств. Проведены молекулярно-генетические, судебно-медицинская, дактилоскопические, портретная и компьютерно-техническая судебные экспертизы. В отношении всех четверых обвиняемых судом по ходатайству следователя СКР была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СКР.

Напомним, инцидент произошел еще 20 апреля. Сообщники избили бейсбольной битой мужчину 1978 года рождения, который был отцом одного из нападавших. После того, как избитый потерял сознание, парни положили его в багажник и на данной машине скрылись с места происшествия. Машину отвезли в лес, после чего подожгли вместе с мужчиной внутри. Как ранее удалось выяснить следователям, преступления были совершены на почве развивавшихся долгое время неприязненных отношений между уральцем и его сыном, который решил убить родителя и привлек трех своих знакомых.

"Жестокая расправа над мужчиной была спланирована заранее. С места похищения жертву увезли к месту окончательной расправы на автомобиле ВАЗ-21140. Двух соучастников преступления полицейские задержали в Перми, где они сняли квартиру, чтобы "залечь на дно", еще двух – в Екатеринбурге и Верхней Пышме", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.