03 Октября 2022
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Политика В России
Фото: council.gov.ru

Никакого статуса официального у украинского языка в Запорожье не будет - Клишас

Украинский язык не получит статус официального в Запорожской области, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так сенатор прокомментировал заявление члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова. Тот ранее заявил, что украинский язык в регионе запрещать не будут, он может остаться в статусе официального по примеру Крыма.

"Представитель местной администрации скоро разберётся, что никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать гос язык есть только у Республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже", - заявил Клишас.

Теги: андрей клишас, официальный язык, статус, запорожье, украинский язык



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