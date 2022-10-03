Никакого статуса официального у украинского языка в Запорожье не будет - Клишас

Украинский язык не получит статус официального в Запорожской области, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так сенатор прокомментировал заявление члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова. Тот ранее заявил, что украинский язык в регионе запрещать не будут, он может остаться в статусе официального по примеру Крыма.

"Представитель местной администрации скоро разберётся, что никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать гос язык есть только у Республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже", - заявил Клишас.