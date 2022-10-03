В Югре создан центр поддержки семей мобилизованных

В Югре создана межведомственная рабочая группа по обеспечению социального сопровождения мобилизуемых граждан и членов их семей, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ее возглавили заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов и директор департамента социального развития Тереза Пономарева. Задача группы — обеспечить комплексную помощь семьям мобилизованных граждан. В реализации проекта задействованы 22 муниципальных образования автономного округа. Муниципальные группы по социальному сопровождению мобилизованных граждан и членов их семей в муниципалитетах возглавляют заместители глав по социальным вопросам.

По словам директора департамента социального развития Терезы Пономаревой, в настоящее время в муниципалитетах уже ведётся активная работа с семьями мобилизованных граждан. Разрабатываются общие планы по сопровождению семей. На каждую семью заполняются социальные паспорта с картой потребностей.

Руководитель ведомства отметила, что в настоящее время главное — оперативно вырабатывать меры, направленные на решение проблемных вопросов сопровождаемых семей, включая назначение мер социальной поддержки, помощь в решении бытовых вопросов, а также юридическую и другие виды помощи.

Специалисты центра социального сопровождения мобилизуемых граждан отметили, что сейчас в Югре уже ведётся работа по выплате в беззаявительном порядке мобилизованным жителям округа единовременной материальной помощи в размере 250 тысяч рублей при отбытии и возвращении домой. Семьям оказывается содействие в получении медицинских услуг, бесплатном предоставлении услуг в учреждениях социального обслуживания, устройстве детей в детские сады, в решении бытовых вопросов. Работа центра организована так, что каждая семья получит помощь, поддержку оперативно и бесплатно.

Контроль осуществляется по направлениям помощи в муниципалитетах и каждым профильным ведомством.