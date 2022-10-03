"Воевать некогда, пишем отчеты". Военкор обнародовал признание командира

В армии до сих пор продолжается бюрократия. Военкор Юрий Котенок опубликовал рассказал одного командира роты одной из бригад Народной милиции ДНР, которая вошла в состав ВС РФ.

Он пишет, что с утра везет рапорты, стоит в очередях к разным службам. Вечером надо ехать на совещание, на котором доводят утром сдать списки личного состава, у кого есть несовершеннолетние дети, с ксерокопиями свидетельств о рождении для выплат и подарков. Большое время занимает дорога. Потом внутреннее совещание — доклады, постановка задач, документы до поздней ночи. С утра все заново.

"Личного состава не вижу и не слышу. Организовал стрельбы — не смог присутствовать. Готовлю разлитые "формы", допуски к секретности личного состава, книгу записи больных, журнал вечерней поверки, планы подготовки, взводные журналы. Висят отчеты по ГСМ, получению и списанию боеприпасов… Я не вижу людей: совещания, бумаги, доклады, кабинеты", - передает его слова Котенок.

С таким ворохом бумаг командиру роты некогда воевать и быть на позиции, заключает военкор. При этом все военные журналисты отмечают, что винить в провалах солдат нужно в самую последнюю очередь, - они сражаются героически.

В последние недели, на фоне поражений, многие эксперты, военкоры и даже политики стали открыто критиковать положение дел, призывая признать ошибки и недостатки. Обозреватель Борис Рожин опубликовал ответ Иосифа Сталина от 28 августа 1942 года, то есть во время критического положения на фронте, на докладную записку маршала Тимошенко о том, что пьесу "Фронт" с критикой армии нужно изъять, а автора привлечь к ответственности. Сталин с этим не согласился:

"В оценке пьесы Вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и ее комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии. И. СТАЛИН, 28.08.1942 г.".

Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский пишет об ошибках при планировании СВО. Но в конечном итоге корни лежат в новом мышлении общества, в новых ценностных ориентирах.

"Не может общество жить, полузабыв, что такое Родина, погрузившись в потребительство и вернувшись к состоянию "хлеба и зрелищ", а армия при этом будет отдельным анклавом, где будут процветать самопожертвование, самоотдача, высокие мотивы, бескорыстие", - считает он.



Разложение, стремление к личной выгоде и удовольствиям проникло во все слои общества. "Все, чем больны мы, больна и армия", - заключил Ходаковский.