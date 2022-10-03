Минздрав разберет случай с талицкой девочкой, которая неделю задыхалась от инородного тела внутри

Министерство здравоохранения Свердловской области разберет случай годовалой жительницы Талицы, в дыхательных путях которой местные врачи неделю не могли выявить инородное тело. Вместо этого специалисты лечили ребенка от кашля и только после истерик обеспокоенной матери перевели девочку в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава, медицинская документация по случаю уже запрошена. Разбор случая оказания медицинской помощи пациенту также уже запланирован. При этом в министерстве добавили, что медицинская помощь девочке оказывалась согласно всем нормам, а с обнаружением инородных тел в организме у детей в принципе существует сложность.

"Медицинская помощь ребёнку в ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ" оказывалась согласно клиническим рекомендациям, а также в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и принятой в Свердловской области маршрутизацией. Дополнительно сообщаем, что в детской практике дифференциальная диагностика инородных тел затруднена. Следует обратить внимание, что при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки не все инородные тела являются рентгенопозитивными", - заявили в пресс-службе.

Однако, по словам матери, то, что на снимках на протяжении недели не могли увидеть талицкие врачи, екатеринбургские специалисты обнаружили сразу. Она также добавила, что по словам персонала местной больницы, это уже не первый случай касаемо инородного тела: в Талице лечат пациента, после чего отправляют разбираться с проблемой к областным специалистам.