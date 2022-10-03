03 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: 66.fskn.gov.ru

Житель Эльмаша напал с ножом на девушку возле собственного дома

На жительницу Эльмаша напал сосед по району и, угрожая ножом, отобрал телефон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Долго проходить с новым гаджетом злоумышленнику не удалось - задержание прошло в этот же день.

Инцидент произошел 30 сентября около 8.30 на ул. Баумана. Нападавший толкнул жертву на землю, направил в ее сторону нож и, воспользовавшись шоковом состоянием, выхватил из рук девушки телефон, после чего убежал. Последняя сразу обратилась в полицию, сотрудники которой сразу приехали на место происшествия и приступили к розыску.

"В результате своевременных мероприятий его удалось обнаружить в тот же день. Оперативники задержали 35-летнего мужчину прямо по месту жительства. Как оказалось проживает он в том же доме, возле которого произошел разбой. Похищенный телефон был изъят в квартире подозреваемого", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что ранее подозреваемый был неоднократно судим за побои, кражи и грабеж. В дежурной части мужчина признал свою причастность к нападению на девушку, после чего был помещен под стражу. В настоящее время в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК Российской Федерации "Разбой". За него злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Эльмаш, подозреваемый, нападение, нож, телефон



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