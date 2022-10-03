ВСУ наступают в Херсонской области, захвачено много сел

Украинские войска наступают в Херсонской области, захватив много сел. Наиболее тяжелая ситуация для российских войск на севере региона.

Как передает военкор Роман Сапоньков, нашим войскам пришлось оставить села Оскоровка и Золотая Балка, расположенных на западном берегу Каховского водохранилища, а ВСУ продолжают развивать наступление дальше на юг. Боевики опубликовали фото въезда в село Крещеновка к западу от водохранилища. Военкор Аким Апачев перечисляет и другие села, которые захватили ВСУ.

Также военкоры сообщают о боях за село Дудчаны, которое лежит примерно в 30 километрах южнее прежней линии фронта, то есть продвижение боевиков внушительное и произошло фактически за один день. Захват Дудчан открывает дорогу на Берислав, Новую Каховку и Херсон, считает Апачев.

При этом замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов продолжает говорить, что "ситуация полностью контролируемая", хотя признал продвижение до Дудчан, то есть прорыв на 30 (!) километров.

Военкор Юрий Котенок отмечает стремительный прорыв ВСУ. Он начался тогда, когда наш десант вывели на ротацию, и грозит тем, что ВСУ выйдут на переправу к Каховской дамбе. Он полагает, что противник попытается взять сначала дамбу, а затем и Новую Каховку.

Обозреватель Борис Рожин опасается, что ситуация и здесь может стать критической в ближайшее время. В случае развития текущих тенденций может ребром стать вопрос контроля коммуникаций с повторением причин, приведших к отходу из Изюма и Красного Лимана.

Как передает "Военная хроника", боевики ведут мощное танковое наступление, прорываясь в сторону Берислава. Силы ВСУ оцениваются примерно в 3-4 механизированных батальона и не менее одного полнокровного танкового батальона (всего свыше 100 единиц ББМ).

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о захвате ряда сел на севере области, которые лежат западнее Днепра примерно в 10 километрах южнее новых границ России. Украинские войска, таким образом, захватили сотни квадратных километров территории.

Довольный результатами, Зеленский в своем обращении посмеялся над прошедшим референдумом и включением регионов в состав России. Он сказал, что дважды в день получает отчеты от военных, и в последние дни наибольшую часть отчетов занимает перечень захваченных населенных пунктов, и это уже тенденция. Россия провела референдумы, а войска его режима занимают территории, где будет расправляться со всеми, кто поддерживал Россию.

По сообщениям, боевики также предприняли атаку на Давыдов Брод на северо-западной границе области, но получили серьезный отпор и отступили.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов уверен, что в ближайшие дни боевики начнут наступать и на других участках. Они имеют полноту разведданных, хорошо вооружены, на них работает вся разведка НАТО, и они накапливают ударные группы в тех местах, где у нас "тонко", не считаясь с потерями и используя наши ошибки. Нужно готовить к обороне прифронтовые города и поселки, готовиться к городским боям.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Киев отправляет резервы из Одессы на Херсонское направление. На данный момент ВСУ продвинулись на 30 километров, но еще не закрепились, так что у российских военных еще есть шанс взять их в "мешок". Но Зеленский требует продолжать наступление. При этом потери боевиков большие. В Одессе и Николаеве срочно собирают донорскую кровь. Однако Генштаб ВСУ предлагает начать несколько контрнаступлений по всей линии фронта, в первую очередь на юге, воспользовавшись удобным моментом.