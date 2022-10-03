В Приморье запретят торговать алкоголем у пунктов сбора мобилизованных

Заксобрание Приморья на внеочередном собрании утвердило поправки в региональный закон о продаже алкоголя. Теперь правительство края сможет ограничивать места и время продажи алкоголя в рознице в период действия ЧС, а также во время проведения мобилизации.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил о намерении ограничить продажу алкоголя в радиусе 300 метров от зданий военкоматов и в радиусе 500 метров от сборных пунктов мобилизованных в Сибирцево, Сергеевке, Ильинке и Бамбурово. "Это необходимо для обеспечения правопорядка",— объяснил глава региона.

Такие запреты уже вводятся и в других регионах.

Например, депутат Госдумы Максим Иванов написал в соцсетях о намерении ввести такой запрет в свердловской Елани – месте сбора мобилизованных из уральских регионов. По его словам, уже днем некоторые из призывников находятся "под градусом", что недопустимо.

"Помощник зашел в магазин, в очереди мобилизованные, закупаются алкоголем: водка, пиво. Есть те, кто уже днем "под шафэ". Продавщица сказала, что торговля алкоголем идет "слишком уж бойко". Это, разумеется, непорядок. Понятно, что в такой ситуации душа иногда требует 100 граммов для храбрости. Все мы люди. Но, разводить пьянство нельзя. Продажу алкоголя в таких местах нужно запрещать", - написал депутат.

Иванов отметил, что сегодня проблема с алкоголем – основная в Елани, остальные вопросы решаются в рабочем порядке.