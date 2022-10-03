Свердловская прокуратура запустила специальную "горячую линию" по мобилизации

В прокуратуре Свердловской области начала свою работу специальная "горячая линия" по вопросам объявленной в стране частичной мобилизации.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, звонки принимаются по номеру 8 (343) 376-82-61. В обращении нужно указать контактный адрес и телефон.

Кроме этого, обратиться с заявлениями уральцы могут лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 21, а также через интернет-приемную прокуратуры региона на Едином портале прокуратуры России.

По всем поступившим обращениям в ведомстве обещают организовать проверочные мероприятия.

Напомним, на прошлой неделе "горячая линия" по мобилизации была открыта в Екатеринбургской городской думе.

Как сообщало Накануне.RU, в столице Урала собираются мобилизовать многодетного отца, который воспитывает троих несовершеннолетних. На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.