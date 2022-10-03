03 Октября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Администрация Нефтеюганска

Жители Нефтеюганска попросили отправить в отставку мэра

Жители Нефтеюганска во время прямого эфира губернатора Югры Натальи Комаровой попросили отправить в отставку мэра города Эльвиру Бугай. Трансляция эфира проходила в официальном сообществе правительства Югры в социальной сети "ВКонтакте".

Вопрос о смене руководства города был поднят при обсуждении качества питьевой воды, ситуации с дольщиками и рядом других вопросов, на которые, по словам граждан, администрация не реагирует, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, нефтеюганец Валентин Яцевич сообщил, что неоднократно поднимал вопрос рекультивации старой свалки на 8-ом км трассы Нефтеюганск — Сургут.

"На данный момент, я являюсь административным истцом, оспаривающим заключение экологической госэкспертизы на предмет рекультивации свалки. Проект незаконный, подрядчик незаконный, но администрация города в сентябре дала этому подрядчику аванс в размере 120 млн рублей. Вопрос в том, что администрация, зная о судебном иске отдает подрядчику аванс. Администрация обманывает по поводу чистой воды, по части дольщиков, мы можем с вами инициировать процесс замены руководства города?", — задал горожанин вопрос.

Наталья Комарова ответила, что вопрос Яцевича услышала и сообщила, что по закону - инициировать вопрос об отставке главы города действительно можно. Однако это самый простой шаг. Глава региона подчеркнула, что в ее ответственности обеспечить работоспособность органов управления на местном уровне и на региональном и "выдворение за штатное расписание того или иного сотрудника, не всегда является адекватной реакцией руководителя".

Губернатор предложила провести опрос населения, чтобы выявить напряженные темы, позже разработать план действий и шаг за шагом устранять их, а не принимать решения на эмоциях.

"Эльвира Бугай работает не 20 лет. Организация жизни в том или ином городе не простое дело, кому-то нужно больше времени, кому-то меньше, чтобы влиться в эту деятельность. На данный момент у меня тоже много вопросов к руководителям Нефтеюганска, но отправить в отставку - это самое простое", - отметила Наталья Комарова.

Теги: Эльвира Бугай, отставка, прямой эфир, Наталья Комарова



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