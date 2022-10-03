Депутат гордумы Екатеринбурга Вихарев помог с ремонтом клуба единоборств "Кодокан"

Депутат екатеринбургской думы и основатель Медфракции Алексей Вихарев продолжает помогать приводить в порядок социально значимые объекты города. В этот раз помощь потребовалась местному клубу единоборств "Кодокан", чей спортзал пришел в негодное состояние.

Как рассказал депутат в своих социальных сетях, главной проблемой спортзала на Шаумяна, 83 стали ветхие огромные деревянные окна. Из-за них в зале невозможно было заниматься зимой, а на замену оконных конструкций требовалась немалая сумма.

В итоге силами городского депутата в спортзале установили современные стеклопакеты, после чего клуб самостоятельно провел ремонт в спортивном зале. Теперь дети смогут заниматься в современном, теплом и безопасном помещении.

Алексей Вихарев часто окликается на просьбы помочь с организацией пространств для молодого поколения. Так, в августе депутат помог с благоустройством очередной детской площадки, где старые конструкции уже стали считаться опасными для школьников. Ранее Алексей Вихарев также проверил, как идет капитальный ремонт в гимназии №99. От старого здания, которое было построено в 1953 году, остались только стены. На школе заменена кровля, внутри меняют окна, двери, систему вентиляции, канализацию, отопление. Также в гимназии проведена перепланировка, благодаря этому в образовательном учреждении появился актовый зал на 120 мест. Работы должны закончить к 31 декабря этого года.