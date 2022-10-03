03 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: 1 канал

Посол ЛНР в России назвал обязательное условие для мира в новых регионах РФ

Полное освобождение территории новых регионов России и демилитаризация Украины – обязательное условие для установления мира в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, полагает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, добавив, что после вхождения четырех новых субъектов в состав РФ боевые действия только активизируются.

"Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника – обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить, нужно победить", - сказал он ТАСС.

Сейчас, говорит Мирошник, наступил период, когда Россия сосредотачивается для нанесения ответного удара, освобождения и защиты уже своих территорий.

"И военные действия сейчас только активизируются. И нам необходимо выстоять", - подчеркнул Мирошник.

По словам посла, в ближайшее время потребуется провести полномасштабную военную операцию, чтобы нанести тотальный удар по киевскому режиму, а также концентрация усилий и полноценное военное освоение новых территорий, которые войдут в состав России.

"Резкий перелом не наступил и мгновенно не наступит", - сказал Мирошник.

Теги: Родион Мирошник, ЛНР, посол



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