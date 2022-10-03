СМИ: На Собчак могут завести уголовное дело за интервью о возможной коррупции на ММКФ

Телеведущая Ксения Собчак может стать фигуранткой уголовного дела о клевете. Впрочем, речь не о простом частном имидже: по данным ТАСС, дело предполагается возбудить по статье 207.3 УК РФ. Эта статья была введена в Уголовный кодекс депутатами Госдумы в марте, она предусматривает до трех лет лишения свободы. Правда, она предполагает наказание за фейки о действиях федеральных властей за рубежом. Каким образом к ним относится информация об организаторах кинофестиваля – неизвестно.

Ранее полиция завела уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского. Его объявили в розыск. Заявление на Манского написал режиссер Никита Михалков. Собчак проходила по этому делу свидетелем: в эфире ее передачи на YouTube Манский сделал заявление о возможной коррупции на Московском международном кинофестивале. Он заявлял о том, что, якобы, на ММКФ "воруется не меньше 85% бюджета".

"На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий"). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.