03 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Врачи Талицы больше недели лечили от кашля ребенка с инородным телом внутри

Талицкие врачи на протяжении 8 дней лечили от кашля годовалого ребенка с инородным телом внутри. Об этом рассказала мать девочки в группе "Подслушано Талица". По ее словам, девочка 1 года и двух месяцев запнулась о ножку дивана, после чего упала на спину и начала сильно кашлять.

Мать девочки рассказала, что после ухудшения самочувствия ребенка, они направились в местную больницу, где врачи поставили диагноз - "ларинготрахеит" и прописали ингаляции. Ребенку лучше не стало, после чего женщине предложили сделать рентген, чтобы исключить вероятность попадания инородного тела в организм. Помотав обеспокоенного родителя по больнице, рентген все же сделали, но на снимке ничего не обнаружили, из-за чего отправили кашляющую девочку домой.

Ночью у ребенка поднялась температура до 39,2 градусов, кашель не прекращался и появилась отдышка. Женщина поставила ребенку жаропонижающую свечку, а в "скорой" по телефону сказали наблюдать за девочкой в течение получаса. Спустя это время температура снизилась до 38,7 градусов, но в "скорой" сообщили, что ребенка забирать не будут.

"Я перезвонила и сообщила им, они сказали, что с такой температурой не забирают и пусть иммунитет ребенка борется, дали рекомендации, чтобы я продолжала сбивать температуру - закутала ребенка в пеленку и протирала тряпочкой с водой. К утру следующего дня температуры не было, но предыдущие симптомы - кашель и одышка были и это все ухудшалось с каждым разом. 25 сентября после дневного сна, я вызвала "скорую", потому что ребенку стало еще хуже. Я снова звонила много раз в "скорую", но мне лишь отвечали ждите и ждите. "Скорая" приехала, нас увезли в Талицкую детскую больницу", - рассказала свердловчанка.

После прохождения ПЦР-теста, уколов и капельниц, ребенка все же перевели вместе с матерью в детское отделение. Там девочке поставили диагноз "бронхит", однако и спустя два дня маленькому пациенту лучше не стало. Когда же мать ребенка стала обсуждать с врачами, что в теле ее дочери может быть инородное тело, ее попросили "не нагнетать и не накручивать". 28 сентября, когда ребенку после капельниц стало еще хуже и начала выходить слизь, истериками мать девочки добилась прихода лечащего врача. Та убедилась в состоянии ребенка, после чего пациентку вместе с матерью направили в областную больницу №1 в Екатеринбурге. Там врачи по снимкам сразу же определили нахождение инородного тела в детском организме.

"Они незамедлительно оказали первую медицинскую помощь, по нашим снимкам смогли сразу определить присутствие инородного тела, которое наши врачи не увидели и которое было в организме 8 дней, и как оказалось назначали какое-то лечение, которое вообще не имело дело к инородному телу! В течение некоторого времени нас прооперировали, достали инородное тело и откачали слизь, которую нагнали своим лечением наши врачи! А по рассказам персонала нашей Талицкой больницы, это уже не первый случай касаемый инородного тела, они лечат, а потом отправляют в область!" - рассказала женщина, добавив слова благодарности екатеринбургским специалистам.

В комментариях медицинских специалистов Талицы также не сильно жалуют, утверждая о непрофессионализме медиков. Накануне.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава для получения комментария по ситуации.

Теги: Талица, Екатеринбург, инородное тело, ребенок, кашель



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Развитие сюжета:

Ранее 03.10.2022 09:37 Мск Минздрав разберет случай с талицкой девочкой, которая неделю задыхалась от инородного тела внутри


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