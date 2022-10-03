03 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

10 свердловских полицейских поборются за звание народного участкового

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги первого этапа всероссийского конкурса "Народный участковый-2022".
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, из 46 претендентов в полуфинал вышли 10 офицеров из Ирбита, Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Тавды, Лесного, Сухого Лога, Алапаевска и Североуральска. Свердловчане отдали за них наибольшее количество голосов.

"Цель данного мероприятия – повышение престижа службы и налаживание более конструктивного взаимодействия с населением по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Победившие в первом этапе теперь будут состязаться за право стать лучшим участковым на Среднем Урале, чтобы в итоге принять участие в финале конкурса в Москве. Стимул у офицеров достаточно высокий – в прошлом году победителю из Чеченской республики руководством Министерства был вручен внедорожник "Уаз Патриот".

Многие не знают, насколько важной и ответственной является профессия участкового. Он, по роду своей деятельности, всегда находится в более тесной связке с населением, нежели другие силовики. Не случайно коллеги их называют в одном лице и прокурором, и полицейским, и судьей, и главой районной администрации. Это происходит потому, что он вынужден оперативно решать многие жизненно важные проблемы граждан", - отметил полковник Горелых.

Ознакомиться с анкетами участников второго этапа конкурса "Народный участковый" можно в специализированном разделе сайта. Проголосовать за наиболее достойного с точки зрения граждан участкового можно с 7 октября. Голосование продлится по 16 октября текущего года.

Об итогах второго этапа мероприятия пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области расскажет дополнительно.

Теги: участковые, конкурс, полиция, участники



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