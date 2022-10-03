03 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Блинкен раскрыл мотив США напасть на "Северные потоки", - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен "открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнёров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2"". По мнению Захаровой, заявления Блинкена прозвучали 30 сентября в Вашингтоне во время его совместной с главой МИД Канады Мелани Жоли пресс-конференции.

Захарова привела цитату Блинкена: ""Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в тот момент не качали газ в Европу. "Северный поток – 2", как известно, так и не был введён в эксплуатацию. "Северный поток – 1" был остановлен на несколько недель из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия...".

Россия, говорит Захарова, никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до неё – СССР, просто поставляла Европе газ.

"Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой", - полагает Захарова.

Следом официальный представитель МИД РФ привела еще одну цитату Блинкена: "Мы значительно увеличили наше производство, а также сделали доступным для Европы СПГ (сжиженный природный газ). Теперь мы являемся ведущим поставщиком СПГ в Европу, помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины".

По мнению Захаровой, здесь озвучен мотив, только Украина здесь ни при чем.

"Если её и вспоминать в контексте энергоинтересов США, то надо говорить о том, что под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа", - пишет Захарова.

Потом Захарова вновь цитирует Блинкена: "...и, в конце концов, это также огромная возможность. Это потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии и таким образом лишить Владимира Путина использования энергии как средства продвижения своих имперских замыслов. Это очень важно и открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы...". Эту цитату Захарова прокомментировала словом "Занавес".

Теги: Энтони Блинкен, Северный поток



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