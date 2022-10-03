В Новосибирской области завершился "первый этап частичной мобилизации"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о завершении в регионе "первого этапа частичной мобилизации". По его словам, область выполнила мобилизационное задание. Он не сообщил ни сроков проведения второго этапа, ни сколько было в итоге мобилизовано новосибирцев.

"Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут уже единичные случаи", - заявил Травников.

Накануне Травников отчитался о поездке в пункт формирования подразделений из мобилизованных сибиряков – не только из Новосибирской, но из Иркутской области. Красноярского края.

"В последние дни, когда одновременно прибывало несколько эшелонов с мобилизованными из разных регионов Сибири и были задержки с оформлением документов, распределением по воинским частям, воинским специальностям, пункт приема личного состава был здесь самой горячей точкой. На данный момент с этой ситуацией училище справилось, оформление документов и выдача обмундирования завершились. Дефицит отдельных размеров формы еще есть, но дополнительный заказ на них уже сделан. В ближайшие дни все, кто находится на территории военного училища, будут переодеты в штатную форму", - заявил Травников.

Он также оценил условия, в которых живут мобилизованные, как "походные". "Как говорят сами ребята, все необходимое есть. Тем не менее, совместно с командованием военного училища продолжаем работу по улучшению быта. Вчера состоялись помывки в бане, первые 200 человек посетили бани Советского района. Разворачиваем дополнительные мощности для этой обязательной процедуры, создаем сушилки для обмундирования, ведь с завтрашнего дня начинаются занятия на полигоне", - рассказал губернатор.

Регион собирается закупить для своих мобилизованных часть снаряжения. "Основное снабжение обмундированием и снаряжением будет проводить Министерство обороны, но тем не менее вещи, которые помогут улучшить быт, в том числе и в полевых условиях, например, коврики, сидения, спальники, утепленные резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи", - пишет Травников.