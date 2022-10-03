Заморозкам конец: на Средний Урал вернется осеннее потепление

Осенний период заморозков на Среднем Урале наконец закончился, и в регион пришло тепло. Уже в ближайшее время воздух прогреется почти до 20 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 3 октября в столице Урала будет плюс 12-14 градусов. 4 октября столбики термометров покажут плюс 16-18, а 5 октября температурные показатели вернутся к отметке понедельника.

В первый день недели ожидается небольшой дождь, во вторник и среду без существенных осадков. Во второй половине недели дневная температура стабилизируется в районе 10 градусов тепла, но временами возможны дожди.

По данным синоптиков, сентябрь в этом году в Екатеринбурге был теплее обычного. Средняя температура воздуха составила плюс 10,9 градуса при норме в плюс 10,4.