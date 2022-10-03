Военком Хабаровского края отстранен от должности

В Хабаровском крае отстранен от должности военный комиссар региона Юрий Лайко.

"За 10 дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, видеообращение опубликовано в Telegram-канале политика.

Он напомнил историю хабаровчанина Виталия Доренко, который один воспитывает дочь-инвалида, однако получил повестку. Сейчас он уже дома.

"Частичная мобилизация касается только категорий, утвержденных президентом и Минобороны. Все факты перегибов должны пресекаться. Военком Хабаровского края Юрий Лайко сегодня отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом", - сказал Дегтярев.

Он дал поручение создать центры поддержки семей тех, кто призван по мобилизации. Есть разные бытовые вопросы, которые требуется решить, - от заготовки дров до устройства ребенка в детский сад.