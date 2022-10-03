Глава парламента Крыма: новые регионы России ждет "большая стройка"

Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление.

Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, это даст серьезный импульс для всей строительной отрасли РФ. Отмечается, что необходимо построить дороги, детские сады и школы, больницы, дома, а также благоустроить пострадавшие территории.

"Мирные жители этих регионов смогут вернуться домой, когда появится работа, будут нужны рабочие руки. Поэтому в этом смысле эти регионы имеют большие перспективы", - отметил Константинов.

Глава парламента также подчеркнул, что Крым намерен восстановить традиционные связи, которые всегда были характерны для регионов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, на стройки России могут привлечь 20-50 тысяч северокорейских рабочих, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Кроме того, по его словам, на строительные объекты, возможно, будут привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям.