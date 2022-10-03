03 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Доходы россиян увеличатся на 1,5 трлн рублей

Внеплановое повышение пенсий и прожиточного минимума на 10% в текущем году, а также введение пособий семьям с детьми увеличат доходы граждан более чем на 1,5 трлн руб.

Об этом следует из Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов. В 2023 году на социальные поручения из посланий президента России выделят 2,1 трлн руб. — на 110 млрд больше, чем в текущем году.

Больше всего средств пойдет на пособия малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет и беременным. По словам экспертов, это позволит людям покупать больше товаров и услуг, то есть меры поддержат не только россиян, но и бизнес, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство экономического развития России детализировало прогноз по инфляции на текущий год и период 2023–2025 гг. Так, стоимость товаров к концу года увеличится на 13,2% по сравнению с декабрем 2021 года, услуг – на 10,2%.

Теги: выплаты, пенсии, прожиточный минимум



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