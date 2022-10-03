Минэк детализировал прогноз по инфляции

Министерство экономического развития России детализировало прогноз по инфляции на текущий год и период 2023–2025 гг.

Так, стоимость товаров к концу года увеличится на 13,2% по сравнению с декабрем 2021 года, услуг – на 10,2%. Согласно прогнозу, наибольший рост цен ожидается в сегменте непродовольственных товаров, за вычетом бензина, – 15,2%.

Продовольствие к концу 2022 года станет дороже на 11,8%, без учета плодоовощной продукции – на 13,8%. Непродовольственные товары подорожают на 14,8%. Цены на услуги организаций ЖКХ увеличатся на 11,2%. Инфляция в целом к концу года составит 12,4% по сравнению с 8,4% в 2021 году.

В 2023 году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 5,5%. В частности, товаров в целом – на 5,6%, продовольствия – на 5,2%, а без учета плодоовощной продукции – на 5%. Непродовольственные товары, как ожидает Минэк, подорожают на 5,9%, а за вычетом бензина – на 6%. Стоимость услуг вырастет на 5,4%, а в сегменте организаций ЖКХ – на 1,2%, сообщают "Ведомости".

Напомним, Минэкономразвития России прогнозирует ослабления российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре.