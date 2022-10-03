03 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Бизнес и кабмин РФ изучают реакции рынков на мобилизацию

Правительство России на этой неделе представит первый блок мер для решения проблем бизнеса из-за частичной мобилизации — поручения ведомствам после ряда совещаний дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам предпринимателей, на встречах речь шла о рисках остановки предприятий, а также невыполнения обязательств перед государством, банками и контрагентами. Еще один ключевой вопрос — возможности отсрочки и брони для бизнеса — пока не решен. Андрей Белоусов сфокусируется на общеэкономических последствиях частичной мобилизации, вопросами призыва займется вице-премьер Денис Мантуров.

По словам экспертов, пока вопросы трудовых отношений остаются наиболее острыми — мобилизация и массовый отъезд россиян приведут к дефициту рабочей силы, сообщает "Коммерсант".

Теги: бизнес, мобилизация, предприятия, банки, рабочая сила



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