03 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты и сенаторы России смогут участвовать в боевых действиях без отказа от своего статуса

Представители "Единой России" могут внести на рассмотрение Госдумы поправки к закону о статусе сенатора и депутата, которые позволят народным избранникам участвовать в боевых действиях.

В настоящее время в законе о статусе описано, чем не могут заниматься депутаты и сенаторы: для этого есть ст. 6 (условия осуществления сенатором и депутатом своей деятельности). В частности, нельзя занимать иные выборные или госдолжности, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой и т. д.

Вправе же сенаторы и депутаты участвовать на безвозмездной основе в управлении политической партии, профсоюза и некоммерческой организации. Предполагается, что именно в этой статье можно прописать исключение для нового вида деятельности парламентариев. Тогда там будет написано, что депутаты и сенаторы имеют право участвовать в боевых действиях, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в партии и собеседника, близкого к Думе.

Проект закона может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Среди вариантов - приостановка статуса парламентариев на время их добровольной мобилизации.

С начала специальной военной операции России на Украине там почти постоянно находились депутаты Адам Делимханов, Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин и Александр Бородай. Первый участвовал в военных действиях, остальные занимались другими видами деятельности, в том числе подготовкой к референдумам и обсуждением того, как привести местное законодательство в соответствие с российским. Они брали отпуска или оформляли командировки для поездок на эти территории.

Теги: депутаты, сенаторы, спецоперация



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