СМИ: "Сберавтотех" и "Камаз" выведут беспилотные фуры на дороги общего пользования

03 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин рассказал об ошибках при частичной...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Наука и техника В России
Фото:Накануне.RU

СМИ: "Сберавтотех" и "Камаз" выведут беспилотные фуры на дороги общего пользования

Компании "Сберавтотех" и "Камаз" готовы приступить к тестированию трех беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

Процесс останавливает лишь то, что кабмин до сих пор не утвердило их заявки на создание экспериментальных правовых режимов, сообщил заместитель главы Минтранса Дмитрий Баканов. "Сберавтотех" ожидает принятия соответствующего документа правительством в течение месяца.

Речь идет о двух автомобилях, произведенных "беравтотехом", и одном автомобиле "Камаза". Ранее представитель "Камаза" также заявлял, что в 2022 году компания передаст один грузовик для проекта беспилотного логистического коридора, который должен заработать на скоростной автодороге M11 Москва – Санкт-Петербург в 2024 году. Количество беспилотных грузовиков, готовых к тестированию в рамках ЭПР, в "Сберавтотехе" уточнить отказались. Парк легковых беспилотных автомобилей компании на данный момент насчитывает 180 штук, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России разработаны правила, по которым беспилотные автомобили будут передвигаться по дорогам общего пользования. Тестировать транспортные средства планируют в 41 российском регионе, в том числе без человека за рулем.

Теги: Сберавтотех, Камаз, беспилотные автомобили



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2022 04:22 Мск В России подготовлены требования к беспилотным автомобилям


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети