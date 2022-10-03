СМИ: "Сберавтотех" и "Камаз" выведут беспилотные фуры на дороги общего пользования

Компании "Сберавтотех" и "Камаз" готовы приступить к тестированию трех беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

Процесс останавливает лишь то, что кабмин до сих пор не утвердило их заявки на создание экспериментальных правовых режимов, сообщил заместитель главы Минтранса Дмитрий Баканов. "Сберавтотех" ожидает принятия соответствующего документа правительством в течение месяца.

Речь идет о двух автомобилях, произведенных "беравтотехом", и одном автомобиле "Камаза". Ранее представитель "Камаза" также заявлял, что в 2022 году компания передаст один грузовик для проекта беспилотного логистического коридора, который должен заработать на скоростной автодороге M11 Москва – Санкт-Петербург в 2024 году. Количество беспилотных грузовиков, готовых к тестированию в рамках ЭПР, в "Сберавтотехе" уточнить отказались. Парк легковых беспилотных автомобилей компании на данный момент насчитывает 180 штук, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России разработаны правила, по которым беспилотные автомобили будут передвигаться по дорогам общего пользования. Тестировать транспортные средства планируют в 41 российском регионе, в том числе без человека за рулем.