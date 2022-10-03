ЕС обсудит усиление антироссийских санкций против РФ и военную помощь Украине

Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза на неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против Москвы, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Киеву, а также защиту критически важной инфраструктуры сообщества после диверсии на "Северных потоках".

Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, вооруженный конфликт "на Украине продолжает бушевать", в связи с чем страны ЕС должны быть "едиными и твердыми в своем ответе".

Кроме того, большое внимание будет уделено энергетическому кризису, отметил Мишель. Отмечается, что экономическая ситуация в Евросоюзе в целом также будет в центре внимания, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет готовность к переговорам, но Украина полностью ушла из переговорного процесса.