03 Октября 2022
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Политика
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минцифры: не аккредитованные до 1 августа IT-компании с госучастием аккредитацию не получат

Российские компании, которые осуществляют свою деятельность в сфере информационных технологий, с прямым или косвенным госучастием 50% и более, не получившие аккредитацию до 1 августа текущего года, не будут аккредитованы по новому порядку, утвержденному 1 октября кабмином России.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ. "Только ранее не аккредитованные компании с прямым или косвенным госучастием (50% и более) не смогут получить аккредитацию по новому порядку", - говорится в Telegram Минцифры РФ.

Ранее получившие аккредитацию IT-компании с любым косвенным и/или прямым госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре.

Ранее Минцифры России опубликовало список 195 специальностей, обладатели которых, работающие в IT-компаниях, могут претендовать на отсрочку от мобилизации.

Теги: Минцифры, IT-компании



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