03 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала студента московского вуза, угрожавшего "устроить резню"

Ректор Российского нового университета в Москве Владимир Зернов заявил, что сотрудники управления ФСБ задержали студента, обучающегося на первом курсе.

Молодой человек якобы угрожал "устроить резню" в учебном заведении. "Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета",— сообщил Зернов.

По словам ректора, информацию о первокурснике "незамедлительно" передали в спецслужбы. Зернов назвал студента "последователем культа колумбайна" и сообщил, что он находится под стражей, сообщает "Коммерсант".

Напомним, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых. Соседи описали нападавшего словами "скрытный", "замкнутый", уточнив, что он жил с мамой и бабушкой, а девушки у него не было.

Теги: ФСБ, студент, стрельба



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