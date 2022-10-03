03 Октября 2022
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Фото: сердцеюгры.рф/gallery | Олег Зотов

"Сердце Югры" забилось в Москве: на ВДНХ открылась фотовыставка о коренных народах севера

На этой неделе в Москве, в Центре "Космонавтики и авиации" ВДНХ открылся выставочный проект фотографа Олега Зотова "Сердце Югры". Экспозиция состоит из 40 фотокартин, выполненных по уникальной технологии "пластификации". Выставка по-новому открывает неповторимый образ северных территорий, знакомит зрителей с историей и культурой народов, населяющих эти регионы.

Открытие состоялось 27 сентября, в День туризма. По словам организаторов, выставочный проект приурочен к Году культурного наследия народов России и к Году председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.

"Сердце Югры" забилось в Москве

Экспозиция состоит из 40 работ – портретов, визуально интерпретированных образов и символов, которые позволят познакомиться с самобытной Югрой и увидеть Приполярный Урал и гору Нер-Ойка, могучие российские реки Иртыш и Обь, тайгу, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и оленей, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласы, украшения и костюмы и, конечно, лица народов ханты и манси.

ПМЭФ, сердце Югры, выставка(2022)|Фото: admhmao.ru

Фотохудожника Олега Зотова неоднократно спрашивали о моделях на его фотографиях. Не все посетители выставки могли поверить, что снимаются не профессионалы, а обычные люди. Проект стал по-настоящему народным и объединил сотни югорчан. В каждой точке экспедиций нашлись неравнодушные люди, которые с удовольствием поддержали фотопроект: участвовали в качестве актеров, предоставляли реквизит или места для съемки, делились легендами, поверьями, традициями и обычаями, которые легли в основу фоторабот. Кроме того, автор работ не пользовался программами обработки фотографий.

"Каждый кадр был четко поставлен и выверен, но я не пользовался программами для обработки фотографий. Они естественные: свет, модель, поза. Нам даже визажист не понадобился", - сообщил Олег Зотов.

Идея создания выставочного проекта родилась у фотохудожника, когда он впервые посетил Югру в качестве члена жюри регионального конкурса "Открой Югру!". Инициатива была поддержана правительством автономного округа, в результате было проведено две фотоэкспедиции. В подготовке и проведении съемок приняли участие учреждения культуры, научного мира, туристской отрасли, спорта, предпринимательства и государственного управления. Героями фотосюжетов стали жители городов и поселков Югры, самому маленькому из них на момент съемки было всего девять месяцев, а самому мудрому – 84 года.

Съемочный процесс объединил в себе две экспедиции: летнюю и зимнюю. Локации были разделены таким образом, чтобы охватить как можно больше традиционных особенностей и занятий обских угров: сбор ягод, оленеводство, рыболовство, обряды как форму общения с духами, охоту, ремесло и другие. Для этого творческая группа посетила десятки локаций: национальные стойбища, этнографические музеи, природные парки и объекты, в том числе труднодоступные, уникальную научную станцию на болотах.

Фотовыставка Олега Зотова "Сердце Югры"(2022)|Фото: сердцеюгры.рф/gallery | Олег Зотов

"Если бы меня спросили, какими тремя словами я могу охарактеризовать Югру, я бы сказал, пожалуй, это — баланс, равновесие и гармония. И если бы меня спросили, что я вижу в фотографиях, представленных на выставке, я бы сказал: "энергию". Они излучают энергию природы, полезных ископаемых и, конечно, людей, живущих в прекрасной Югре", — отметил автор фотовыставки Олег Зотов на церемонии открытия.

Увидеть Югру - влюбиться в Россию

У югорчан есть слоган: "Увидеть Югру - влюбиться в Россию". Это мнение разделяют и путешественники, которым довелось побывать в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елены Шумаковой, открытие выставки в павильоне "Космос" стало символичным, ведь мир коренных народов — это целая вселенная, наполненная глубинными смыслами, мифологией, сакральными "местами силы", ценностями гармоничного развития человека, в единстве с собой, с природой.

"Мне кажется, что эта выставка очень серьезно меняет сознание и очень востребована именно сейчас. Не случайно она открыта в павильоне "Космос". Это действительно целый космос, вселенная мира коренных народов севера, где очень важна гармония внутренняя, гармония с миром, природой. По сути, в этом заключается философия жизни коренных народов и абсолютно каждому человеку в мире это сейчас необходимо. Мы знакомим с этими возможностями жителей столицы, жителей всего мира", - отметила она.

С открытия выставки и до ее завершения у посетителей будет возможность на базе мобильных туристско-информационных центров заочно познакомиться с Югрой с помощью видео и аудиозаписей, а также полиграфической продукции. А счастливчик, который станет победителем викторины, выиграет путешествие в Югру и своими глазами сможет увидеть уникальные красоты арктического региона. Онлайн-викторина проходит на сайте сердцеюгры.рф и продлится она до завершения выставки - 1 декабря этого года.

Фотовыставка Олега Зотова "Сердце Югры"(2022)|Фото: сердцеюгры.рф/gallery | Олег Зотов

"Наша родина бескрайняя. И мы, к сожалению, очень мало ее знаем. Процент людей, которые привыкли путешествовать, не так высок. Соответственно, для этого необходимо взращивать с детства эту привычку путешествовать и сделать это такой рутиной. "Сердце Югры" — отличная возможность сформировать такой интерес. Мы благодарны нашим партнерам, правительству Югры, за этот замечательный проект", — отметила заместитель председателя комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова.

Отметим, что открытие фотовыставки стало одним из проектов реализации трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Москвы, правительством Югры и компанией "ЛУКОЙЛ".

Первое экспонирование выставочного проекта "Сердце Югры" состоялось в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга и стало одним из ключевых культурных событий 25-го Петербургского международного экономического форума. Тогда выставку посетили тысячи человек.

Теги: Сердце Югры, ВДНХ, выставка



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