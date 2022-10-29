МВД объявило в розыск признанного в РФ иноагентом общественного деятеля Максима Каца

Политический и общественный деятель Максим Кац (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС, со ссылкой на базу розыска МВД России.

"Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе ведомства, без уточнения по какой именно статье ведется розыск.

Министерство юстиции РФ в июле текущего года внесло Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина.