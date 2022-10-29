29 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото:https://vk.com/maxkatz

МВД объявило в розыск признанного в РФ иноагентом общественного деятеля Максима Каца

Политический и общественный деятель Максим Кац (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС, со ссылкой на базу розыска МВД России.

"Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе ведомства, без уточнения по какой именно статье ведется розыск.

Министерство юстиции РФ в июле текущего года внесло Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина.

Теги: Максим Кац, розыск, МВД, иноагент



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