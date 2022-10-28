Принудительная конвертация банками валюты клиентов недопустима - Набиуллина

Если конвертация валюты на счетах у клиентов банка не предусмотрена договорами – ее не должно быть, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У граждан должен быть выбор: оставить средства в иностранной валюте, беря на себя риски, или конвертировать в рубли. Люди сейчас достаточно активно добровольно конвертируют валюту в рубли или валюты дружественных стран. Изменения в договоры должны быть заблаговременными", - сказала глава регулятора журналистам.

Она также согласилась с тем, что банки устанавливают достаточно большую разницу между курсом покупки и продажи наличной валюты: "Действительно, разница увеличилась. Мы столкнулись с серьезным дефицитом наличных. Банки сами устанавливают эту разницу в зависимости от количества у них наличных. Мы не собираемся в это вмешиваться".

Также Центральный банк не рассматривает никаких дополнительных ограничений на трансграничные переводы в связи с массовым отъездом россиян за границу. При этом ЦБ не собирается увеличивать лимиты вывоза наличной валюты (сейчас это эквивалент $10 тыс.): "Полномочия у нас есть, но пока возможности увеличить лимиты для населения у нас нет – ограничена наличная валюта в стране".

Также в ЦБ понимают, почему иностранные банки отказываются от работы с картами "Мир" – "партнеры опасаются вторичных санкций". "Со всеми партнерами ведем работу, с каждой страной пытаемся наладить разные альтернативные возможности", - отметила Набиуллина.