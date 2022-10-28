Варшава подсчитает потери от СССР в период Второй мировой войны, - МИД Польши

Варшава намерена посчитать и потребовать от Москвы возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР в годы Второй мировой войны. Об этом заявил польский МИД.

"Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", — говорится в сообщении ведомства.

15 сентября польский Сейм принял резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны. При этом в резолюцию внесли важную поправку о том, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации".

Ущерб, нанесенный Германий, Польша оценивает его в 6,2 трлн злотых, или 1,3 трлн долларов. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг это требование, заявив, что ранее этот вопрос уже был решен.