"Неформальная повестка - это хорошо". Андрей Рожков назвал "Ельцин центр" украшением Екатеринбурга

Участник команды "Уральских пельменей" Андрей Рожков оставил большой хвалебный отзыв о "Ельцин центре", посоветовав туристам и даже жителям Екатеринбурга обязательно посетить площадку. По его словам, это культурный центр, рассказывающий об истории России, а нестандартное мышление организаторов напротив идет людям на пользу.

"В "Центре" постоянно проходят выставки, концерты, неформальные вечера и встречи. Культурная жизнь кипит! И то, что она идет вразрез с неофициальной повесткой - это очень хорошо, у людей есть выбор. А еще вокруг "Ельцин центра" невероятная инфраструктура: фонтаны, лавочки, огромная песочница. Само здание выглядит достойно и невероятно красиво подсвечивается - это настоящее искусство. Ельцин Центр однозначно украшает центр Екатеринбурга и набережную Исети", - добавил Рожков.

Напомним, недавно глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал "прихлопнуть" "Ельцин-центр" и "Горбачев-Фонд". Он заявил, что Центр специально построили американцы, назвал его "национальным позором", а экспозицию раскритиковал за "русофобию и антисоветизм в изложении истории нашей страны". А накануне прокуратура Свердловской области проверила информацию, где говорится о якобы связи Центра с иноагентами, пропагандой ЛГБТ и продвижением западных ценностей.