"Неформальная повестка - это хорошо". Андрей Рожков назвал "Ельцин центр" украшением Екатеринбурга

28 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: instagram.com/rozhkovandrey_official/

"Неформальная повестка - это хорошо". Андрей Рожков назвал "Ельцин центр" украшением Екатеринбурга

Участник команды "Уральских пельменей" Андрей Рожков оставил большой хвалебный отзыв о "Ельцин центре", посоветовав туристам и даже жителям Екатеринбурга обязательно посетить площадку. По его словам, это культурный центр, рассказывающий об истории России, а нестандартное мышление организаторов напротив идет людям на пользу.

"В "Центре" постоянно проходят выставки, концерты, неформальные вечера и встречи. Культурная жизнь кипит! И то, что она идет вразрез с неофициальной повесткой - это очень хорошо, у людей есть выбор. А еще вокруг "Ельцин центра" невероятная инфраструктура: фонтаны, лавочки, огромная песочница. Само здание выглядит достойно и невероятно красиво подсвечивается - это настоящее искусство. Ельцин Центр однозначно украшает центр Екатеринбурга и набережную Исети", - добавил Рожков.

Напомним, недавно глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал "прихлопнуть" "Ельцин-центр" и "Горбачев-Фонд". Он заявил, что Центр специально построили американцы, назвал его "национальным позором", а экспозицию раскритиковал за "русофобию и антисоветизм в изложении истории нашей страны". А накануне прокуратура Свердловской области проверила информацию, где говорится о якобы связи Центра с иноагентами, пропагандой ЛГБТ и продвижением западных ценностей.

Теги: Рожков, Ельцин центр, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети