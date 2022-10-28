Выплаты мобилизованным домохозяйства пока не тратят - ЦБ

Мобилизация стала новым фактором, который Центральный банк России рассматривает как влияющий на инфляцию при установлении ключевой ставки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Пока что мобилизация скорее сдерживает инфляцию и потребительский спрос. Но уже через несколько месяцев может проявиться проинфляционное влияние мобилизации.

"Инфляция от мобилизации может проявиться через изменение структуры рынка труда и дефицита определенных специальностей", - считают в ЦБ.

А вот влияния выплат, которые обещали мобилизованным, на инфляцию в ЦБ не видят. "Мы не видим, чтобы домохозяйства начали активно тратить эти выплаты. Они не увеличат инфляцию до конца года. И эти деньги уже предусмотрены бюджетом, это не дополнительные вливания", - пояснила Набиуллина.