На Украине погиб сын мичмана подлодки "Курск"

На Украине в ходе военной спецоперации погиб 25-летний Данис Ишмуратов, сын мичмана Фаниса Ишмуратова, который служил на атомной подводной лодке "Курск" техником турбинной группы.

Данис Ишмуратов родился в селе Мерясово (Баймакский район Башкортостана) в июне 1997 г. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности "гражданское и промышленное строительство". С 2021 г. служил на 201-й российской военной базе в Таджикистане по контракту.

Последнее время жил в Уфе. Был отправлен в зону СВО в качестве контрактника. Информацию о его гибели подтвердили "Ъ" в пресс-службе администрации Баймакского района. Похоронят Даниса Ишмуратова в селе Мерясово. Дата похорон еще не назначена, так как тело погибшего пока не привезли в Башкирию.

Напомним, в 2000 г. тело отца погибшего, специалиста технической службы Фаниса Ишмуратова, оказалось среди первых же обнаруженных в девятом отсеке тел при обследовании доставленной в Росляково подлодки "Курск". Похоронили его 29 октября 2001 г. в родном селе, которое тогда имело статус деревни.