Житель Верхней Салды погиб в ходе спецоперации

В ходе спецоперации на территории Донбасса погиб рядовой Павел Пряничников из Верхней Салды. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Прощание с военнослужащим пройдет 29 октября в 10.15 в похоронном доме "Помощь" по улице Карла Маркса, 1А.

Напомним, депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил о 86 мобилизованных жителях региона, которые отправились в зону СВО без "вразумительной боевой подготовки". Тем временем военкомат Среднего Урала назвал гостайной информацию о погибших мобилизованных