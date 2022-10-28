28 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: vk.com/gorodsalda

Житель Верхней Салды погиб в ходе спецоперации

В ходе спецоперации на территории Донбасса погиб рядовой Павел Пряничников из Верхней Салды. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Прощание с военнослужащим пройдет 29 октября в 10.15 в похоронном доме "Помощь" по улице Карла Маркса, 1А.

погибший рядовой Пряничников Павел Валентинович(2022)|Фото: vk.com/gorodsalda

Напомним, депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил о 86 мобилизованных жителях региона, которые отправились в зону СВО без "вразумительной боевой подготовки". Тем временем военкомат Среднего Урала назвал гостайной информацию о погибших мобилизованных

Теги: спецоперация, Верхняя Салда



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