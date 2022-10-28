Как взять кредитную карту онлайн и ее преимущества

Наличие кредитной карты позволяет совершать покупки в любой торговой сети не имея собственных средств. Получить ее можно в банке Тинькофф, где предлагается широкий перечень кредиток с разными условиями обслуживания. Для ее получения нет необходимости посещать банк, потому что каждому клиенту предлагается взять кредитную карту онлайн. Для этого на сайте банка необходимо заполнить соответствующую форму заявки, указав необходимые данные. Большим спросом пользуется кредитка ТИНЬКОФФ Платинум, имеющая широкий перечень возможностей.

Преимущества карты Платинум

Кредитный лимит у этой карты до 700 000 рублей и зависит он от уровня дохода лица, желающего ее получить. Лимит устанавливается программой, которая автоматически меняет его в процессе пользования картой, в зависимости от активности клиента. Если на кредитку часто совершают покупки и своевременно возвращают потраченные средства, кредитный лимит будет увеличиваться и наоборот. Из преимуществ данного предложения следует отметить такие возможности:

- Плата за обслуживание всего 590 рублей в год.

- Плата за обслуживание не списывается, если картой не пользовались в течение года.

- Кэшбэк за оплату товаров и услуг до 30% в виде бонусов.

- Льготный беспроцентный период 55 дней.

- Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев, при покупке товаров на сумму от 1000 рублей.

- При погашении картой кредитов других банков, проценты на потраченную сумму начинают начисляться через 120 дней.

Таким образом, если вы не успеваете вернуть всю сумму за совершенные покупки в течение 55 дней, ее можно переключить на рассрочку и возвращать деньги на протяжении 12 месяцев. Пополнение кредитки возможно через любой платежный терминал или посредством перевода с других карт. Сумма минимального ежемесячного платежа по задолженности устанавливается каждому клиенту индивидуально, но не более 8% от суммы долга.

Как оформить кредитную карту

При заполнении заявки необходимо указать паспортные данные, а также основную цель оформления кредитки. Нет необходимости предоставлять справки о доходах. Заявка рассматривается в течение трех минут, а после ее одобрения карта будет выпущена и доставлена сотрудником банка по указанному адресу. Чтобы ее получить, достаточно предъявить паспорт. Доставка в любой город России бесплатна. После получения карты ее необходимо активировать на сайте банка.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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