28 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Минздрав проверит медицинский центр, указавший на госзакупку статью расходов "откат"

Минздрав проверит медицинский центр, который в документации на сайтегосзакупок среди прочих расходов указал статью "откат".

Речь идет о Национальном медицинском исследовательском центре колопроктологии имени А.Н.Рыжих. В графе "откат" была указана сумма в 1,7 млн руб.

В Минздраве России сообщили, что будут разбираться в ситуации, а учреждение ждет внеплановая проверка.

Как пишет издание "Подъем", в сети предполагают, что пункт "откат" забыли убрать перед публикацией сметы, пользователи усмотрели в этом коррупционную составляющую.

Всего закупка предполагает расходы в 17 млн руб. – на ремонт первого этажа девятиэтажного здания.

Теги: минздрав, госзакупки, откат



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