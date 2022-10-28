Минздрав проверит медицинский центр, указавший на госзакупку статью расходов "откат"

Минздрав проверит медицинский центр, который в документации на сайтегосзакупок среди прочих расходов указал статью "откат".

Речь идет о Национальном медицинском исследовательском центре колопроктологии имени А.Н.Рыжих. В графе "откат" была указана сумма в 1,7 млн руб.

В Минздраве России сообщили, что будут разбираться в ситуации, а учреждение ждет внеплановая проверка.

Как пишет издание "Подъем", в сети предполагают, что пункт "откат" забыли убрать перед публикацией сметы, пользователи усмотрели в этом коррупционную составляющую.

Всего закупка предполагает расходы в 17 млн руб. – на ремонт первого этажа девятиэтажного здания.