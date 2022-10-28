Роспотребнадзор нашел массу нарушений в дошкольных учреждениях Свердловской области

За девять месяцев 2022 года управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведено около 600 проверок дошкольных образовательных организаций региона. Обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из 592 проверок в 391 (66,1%) выявлены нарушения санитарного законодательства. Основными из них являются несоблюдение требований к организации питания; нарушения требований к условиям обучения, требований к прохождению работниками предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации против инфекционных заболеваний и другие.

Как отметили в Роспотребнадзоре, по фактам нарушений приняты административные меры. В частности, виновным назначены штрафы и вынесены предупреждения. Также направлены предложения об отстранении от работы 426 сотрудников.

Напомним, ранее Роспотребнадзор нашел нарушения в 92% столовых свердловских школ.